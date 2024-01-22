Динамо вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии
Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун хочет вернуться в Премьер-лигу (УПЛ). Представители футболиста ищут вариант с трудоустройством опытного игрока.
Одним из вариантов продолжения карьеры Пластуна является киевское "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного журналиста Виктора Вацко.
Киевское "Динамо" продолжает искать нового центрального защитника. Столичный клуб хочет купить новичка до конца зимнего трансферного окна-2024. Этим футболистом может стать игрок с украинским паспортом.
Пластун в "Динамо"
В украинском клубе опровергают интерес к 33-летнему защитнику, однако в последнее время продолжают появляться слухи о том, что Игорь Пластун перейдет именно в "Динамо".
Украинский защитник является воспитанником столичной "Оболони". Помимо этого он выступал за львовские "Карпаты". С 2016-го года Игорь Пластун выступает за болгарский "Лудогорец". С 2018 по 2021 он защищал цвета бельгийского "Гента".
Контракт Игоря Пластуна с "Лудогорцем" рассчитан до 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.
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