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Динамо вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии

22 января 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии
Игорь Пластун празднует победу. Фото: instagram.com/igor_plastun/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун хочет вернуться в Премьер-лигу (УПЛ). Представители футболиста ищут вариант с трудоустройством опытного игрока. 

Одним из вариантов продолжения карьеры Пластуна является киевское "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного журналиста Виктора Вацко

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Киевское "Динамо" продолжает искать нового центрального защитника. Столичный клуб хочет купить новичка до конца зимнего трансферного окна-2024. Этим футболистом может стать игрок с украинским паспортом. 

Игорь Пластун
Игорь Пластун в матче за "Лудогорец". Фото: instagram.com/igor_plastun/

Пластун в "Динамо" 

В украинском клубе опровергают интерес к 33-летнему защитнику, однако в последнее время продолжают появляться слухи о том, что Игорь Пластун перейдет именно в "Динамо". 

Украинский защитник является воспитанником столичной "Оболони". Помимо этого он выступал за львовские "Карпаты". С 2016-го года Игорь Пластун выступает за болгарский "Лудогорец". С 2018 по 2021 он защищал цвета бельгийского "Гента". 

Контракт Игоря Пластуна с "Лудогорцем" рассчитан до 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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