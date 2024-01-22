Динамо вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии

Игорь Пластун празднует победу. Фото: instagram.com/igor_plastun/

Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун хочет вернуться в Премьер-лигу (УПЛ). Представители футболиста ищут вариант с трудоустройством опытного игрока.

Одним из вариантов продолжения карьеры Пластуна является киевское "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного журналиста Виктора Вацко.

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Игорь Пластун в матче за "Лудогорец". Фото: instagram.com/igor_plastun/

Пластун в "Динамо"

В украинском клубе опровергают интерес к 33-летнему защитнику, однако в последнее время продолжают появляться слухи о том, что Игорь Пластун перейдет именно в "Динамо".

Украинский защитник является воспитанником столичной "Оболони". Помимо этого он выступал за львовские "Карпаты". С 2016-го года Игорь Пластун выступает за болгарский "Лудогорец". С 2018 по 2021 он защищал цвета бельгийского "Гента".

Контракт Игоря Пластуна с "Лудогорцем" рассчитан до 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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