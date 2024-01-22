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Динамо поверне в Україну гравця з чемпіонату Болгарії

22 січня 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо поверне в Україну гравця з чемпіонату Болгарії
Ігор Пластун святкує перемогу. Фото: instagram.com/igor_plastun/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної України Ігор Пластун хоче повернутись до Прем'єр-ліги (УПЛ). Представники футболіста шукають варіант із працевлаштуванням досвідченого гравця.

Одним із варіантів продовження кар'єри Пластуна є київське "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на футбольного журналіста Віктора Вацка.

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Ігор Пластун
Ігор Пластун у матчі за "Лудогорець". Фото: instagram.com/igor_plastun/

Пластун у "Динамо"

В українському клубі спростовують інтерес до 33-річного захисника, однак останнім часом з'являються чутки про те, що Ігор Пластун перейде саме в "Динамо".

Український захисник є вихованцем столичної "Оболоні". Крім цього, він виступав за львівські "Карпати". З 2016 року Ігор Пластун виступає за болгарський "Лудогорець". З 2018 до 2021 року він захищав кольори бельгійського "Гента".

Контракт Ігоря Пластуна з "Лудогорцем" розрахований до 2025 року. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро.

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