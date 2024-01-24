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Манчестер Сити выбрал четырех игроков Жироны для кадрового усиления

24 января 2024 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Сити выбрал четырех игроков Жироны для кадрового усиления
Довбик принимает поздравления от Савио. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Манчестер Сити" обратил внимание на "Жирону", которая проводит сенсационный сезон в чемпионате Испании. Сразу четыре игрока каталонской команды могут переехать в АПЛ.

Успехи Довбика и Цыганкова не остались незамеченными Гвардиолой, сообщает Cronica Global.

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"Жирона" продолжает претендовать на чемпионский титул в испанской Ла Лиге, а также борется за Кубок Короля. Подопечные Мичела Санчеса не отпускают мадридский "Реал" вперед в турнирной таблице. Неудивительно, что гранды европейского футбола уже присматриваются к игрокам каталонской команды. 

Ян Коуту
Ян Коуту верхом на Эрике Гарсии. Фото: instagram.com/gironafc/

Кого хочет купить "Манчестер Сити" 

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в полузащитниках Яне Коуту, Савио, Викторе Цыганкове и форварде Артеме Довбике, который возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне. 

"Сити" не придется ничего платить за Коуту, поскольку он выступает за "Жирону" на правах аренды. Три остальных футболиста каталонской команды могут обойтись "горожанам" в 100 млн евро.

Спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн уже прилетел в Испанию, чтобы вживую понаблюдать за игрой этих футболистов. Если он одобрит трансфер, "Манчестер Сити" постарается подписать игроков "Жироны" летом этого года. 

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