На Довбика летом будут претендовать три топовых клуба

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард Артем Довбик следующим летом будет одной из главных трансферных целей в европейском футболе. Это случилось благодаря правильному решению перейти в "Жирону".

На трансфер футболиста в летнее окно претендуют три топовых клуба, сообщил итальянский портал Сalciomercato.

Читайте также:

Кто вступил в борьбу за Довбика

По информации источника, поскольку зимой Мудрика нельзя купить из-за того, что он в текущем сезоне заигран уже за два клуба и не может сделать это за третий, его будут торговать летом.

При этом все возможные кандидаты уже ведут переговоры. Среди претендентов на Артема миланский "Интер", мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси".

Трансферная стоимость украинского футболиста следующим летом не будет менее 40 млн евро.

Итальянские источники напомнили, что до перехода в "Жирону" Довбиком интересовались "Торино", "Салернитана", "Лацио" и "Болонья". Те же туринцы договаривалось с Артемом в течение двух сезонов, возили его на свою базу и на стадион. Однако, сейчас украинец стал им не по карману.

Напомним, Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере.

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии.

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь.

Тренер "Жироны" Мичел раскрыл секрет результативности Довбика.

"Реал" хочет купить лидера "Жироны" во время чемпионской гонки.