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На Довбика летом будут претендовать три топовых клуба

23 января 2024 16:25
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Агабекян Карен
редактор
На Довбика летом будут претендовать три топовых клуба
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард Артем Довбик следующим летом будет одной из главных трансферных целей в европейском футболе. Это случилось благодаря правильному решению перейти в "Жирону".

На трансфер футболиста в летнее окно претендуют три топовых клуба, сообщил итальянский портал Сalciomercato.

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По информации источника, поскольку зимой Мудрика нельзя купить из-за того, что он в текущем сезоне заигран уже за два клуба и не может сделать это за третий, его будут торговать летом.

При этом все возможные кандидаты уже ведут переговоры. Среди претендентов на Артема миланский "Интер", мадридский "Атлетико" и лондонский "Челси".

Трансферная стоимость украинского футболиста следующим летом не будет менее 40 млн евро.

Итальянские источники напомнили, что до перехода в "Жирону" Довбиком интересовались "Торино", "Салернитана", "Лацио" и "Болонья". Те же туринцы договаривалось с Артемом в течение двух сезонов, возили его на свою базу и на стадион. Однако, сейчас украинец стал им не по карману.

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Артем Довбик
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