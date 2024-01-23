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На Довбика влітку претендуватимуть три топові клуби

23 січня 2024 16:25
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Агабекян Карен
редактор
На Довбика влітку претендуватимуть три топові клуби
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард Артем Довбик наступного літа буде однією з головних трансферних цілей у європейському футболі. Це сталося завдяки правильному рішенню перейти до "Жирони".

На трансфер футболіста у літнє вікно претендують три топові клуби, повідомив італійський портал Сalciomercato.

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За інформацією джерела, оскільки взимку Мудрика не можна купити через те, що він цього сезону заграний вже за два клуби і не може зробити це за третій, його торгуватимуть влітку.

При цьому всі можливі кандидати ведуть переговори. Серед претендентів на Артема міланський "Інтер", мадридський "Атлетіко" та лондонський "Челсі".

Трансферна вартість українського футболіста наступного літа не буде меншою за 40 млн євро.

Італійські джерела нагадали, що до переходу до "Жирони" Довбиком цікавилися "Торіно", "Салернітана", "Лаціо" та "Болонья". Ті ж туринці домовлялися з Артемом упродовж двох сезонів, возили його на свою базу та на стадіон. Проте зараз українець став їм не по кишені.

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Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
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