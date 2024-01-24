Сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опасаются выхода сборных Украины и Израиля на Евро-2024. Президент организации Александер Чеферин считает, что это может привести к непредсказуемым последствиям.
Чеферин объяснил, как участие Украины или Израиля на континентальном первенстве повлияет на безопасность на турнире, сообщает The Telegraph.
Подопечные Сергея Реброва еще могут пробиться на Евро-2024. В квалификации турнира сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. Израиль будет противостоять Исландии. Победители этих пар сыграют друг с другом за право получить путевку на чемпионат Европы.
Что сказал Чеферин
Однако перспектива участия Украины или Израиля на турнире в Германии вызывает серьезное волнение у чиновников из УЕФА. Александер Чеферин считает, что это может привести к серьезным нарушениям безопасности.
Украина противостоит российской агрессии, Израиль сражается с боевиками ХАМАС. По мнению Чеферина, это может оказать влияние на сборные этих стран во время Евро-2024.
"Мир охватило безумие. Это совершенно не нормально, когда в XXI веке идут войны в разных уголках планеты. Даже там, где царит мир, нельзя терять бдительность. Ситуация может повлиять на безопасность во время Евро-2024.
Я уверен, что на стадионах все будет спокойно. Но болельщики будут собираться в городах Германии. Непонятно, чего ждать. Я предпочту остаться оптимистом", — заявил Александер Чеферин.
Ранее глава УЕФА говорил о том, что отсутствие сборной Италии на Евро-2024 станет большой потерей для турнира. Это случилось накануне решающего матча Украины и Италии в рамках отборочной кампании. В итоге "скуадра адзурра" прошла команду Сергея Реброва.
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