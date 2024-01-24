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Сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно

24 января 2024 09:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно
Сергей Ребров перед матчем с Италией. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опасаются выхода сборных Украины и Израиля на Евро-2024. Президент организации Александер Чеферин считает, что это может привести к непредсказуемым последствиям. 

Чеферин объяснил, как участие Украины или Израиля на континентальном первенстве повлияет на безопасность на турнире, сообщает The Telegraph

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Подопечные Сергея Реброва еще могут пробиться на Евро-2024. В квалификации турнира сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. Израиль будет противостоять Исландии. Победители этих пар сыграют друг с другом за право получить путевку на чемпионат Европы. 

Ребров, Цыганков и Миколенко
Ребров, Цыганков и Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что сказал Чеферин 

Однако перспектива участия Украины или Израиля на турнире в Германии вызывает серьезное волнение у чиновников из УЕФА. Александер Чеферин считает, что это может привести к серьезным нарушениям безопасности. 

Украина противостоит российской агрессии, Израиль сражается с боевиками ХАМАС. По мнению Чеферина, это может оказать влияние на сборные этих стран во время Евро-2024. 

"Мир охватило безумие. Это совершенно не нормально, когда в XXI веке идут войны в разных уголках планеты. Даже там, где царит мир, нельзя терять бдительность. Ситуация может повлиять на безопасность во время Евро-2024. 

Я уверен, что на стадионах все будет спокойно. Но болельщики будут собираться в городах Германии. Непонятно, чего ждать. Я предпочту остаться оптимистом", — заявил Александер Чеферин. 

Ранее глава УЕФА говорил о том, что отсутствие сборной Италии на Евро-2024 станет большой потерей для турнира. Это случилось накануне решающего матча Украины и Италии в рамках отборочной кампании. В итоге "скуадра адзурра" прошла команду Сергея Реброва. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Александр Чеферин
Евро-2024

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