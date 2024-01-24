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Збірна України може не вийти на Євро-2024 через позицію УЄФА — що відомо

24 січня 2024 09:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України може не вийти на Євро-2024 через позицію УЄФА — що відомо
Сергій Ребров перед матчем із Італією. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) побоюються виходу збірних України та Ізраїлю на Євро-2024. Президент організації Олександр Чеферін вважає, що це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Чеферін пояснив, як участь України чи Ізраїлю на континентальній першості вплине на безпеку на турнірі, повідомляє The Telegraph.

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Підопічні Сергія Реброва ще можуть пробитися на Євро-2024. У кваліфікації турніру збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною. Ізраїль протистоятиме Ісландії. Переможці цих пар зіграють один з одним за право здобути путівку на чемпіонат Європи.

Ребров, Циганков та Миколенко
Ребров, Циганков та Миколенко на тренуванні. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що сказав Чеферін

Проте перспектива участі України чи Ізраїлю на турнірі у Німеччині викликає серйозне хвилювання у чиновників з УЄФА. Олександр Чеферін вважає, що це може призвести до серйозних порушень безпеки.

Україна протистоїть російській агресії, Ізраїль бореться із бойовиками ХАМАС. На думку Чеферіна, це може вплинути на збірні цих країн під час Євро-2024.

"Світ охопило божевілля. Це зовсім не нормально, коли у XXI столітті йдуть війни у різних куточках планети. Навіть там, де панує світ, не можна втрачати пильності. Ситуація може вплинути на безпеку під час Євро-2024.

Я впевнений, що на стадіонах все буде спокійним. Але вболівальники збиратимуться у містах Німеччини. Незрозуміло, на що чекати. Я вважаю за краще залишитися оптимістом", — заявив Александер Чеферін.

Раніше глава УЄФА говорив, що відсутність збірної Італії на Євро-2024 стане великою втратою для турніру. Це сталося напередодні вирішального матчу України та Італії у рамках відбірної кампанії. У результаті "скуадра адзурра" пройшла команду Сергія Реброва.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Чеферін
Євро-2024

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