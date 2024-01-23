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Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі

23 січня 2024 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі
Зінченко у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко назвав тренера, з яким йому найкомфортніше працювати. Футболіст пояснив, чому "каноніри" досі сподіваються здобути чемпіонський титул.

Зінченко розповів, що найбільше цінує у наставнику "Арсеналу", повідомляє The Athletic.

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"Каноніри" розгромили "Крістал Пелас" у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко був одним із найкращих футболістів у складі "Арсеналу" і був включений до символічних збірних турів за версією більшості статистичних порталів.

Мікель Артета
Артета керує грою "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Що Зінченко сказав про Артету

Незабаром український захисник розповів, чому досі вірить у те, що його команда зможе стати чемпіоном Англії. "Арсенал" посідає третє місце та відстає від лідера на п'ять очок.

Олександр Зінченко заявив, що Мікель Артета має менталітет переможця і вчить команду вірити у власні сили. Українець підтвердив, що наставник "Арсенала" є вимогливим тренером, який звертає увагу на безліч дрібниць.

Зінченку подобається бачення футболу Артети. Олександр з першого дня знайомства з Мікелем зрозумів, що цей тренер може багато досягти в кар'єрі. Саме тому українець упевнений, що "каноніри" зможуть виграти чемпіонський кубок англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Баварія", "Реал" та "Барселона" цікавляться одним і тим же тренером

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули. 

"Реал" хоче купити лідера "Жирони" під час чемпіонських перегонів.

спорт
футбол
Олександр Зінченко
Арсенал
Мікель Артета

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