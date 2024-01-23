Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі

Зінченко у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Захисник збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко назвав тренера, з яким йому найкомфортніше працювати. Футболіст пояснив, чому "каноніри" досі сподіваються здобути чемпіонський титул.

Зінченко розповів, що найбільше цінує у наставнику "Арсеналу", повідомляє The Athletic.

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"Каноніри" розгромили "Крістал Пелас" у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко був одним із найкращих футболістів у складі "Арсеналу" і був включений до символічних збірних турів за версією більшості статистичних порталів.

Артета керує грою "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Що Зінченко сказав про Артету

Незабаром український захисник розповів, чому досі вірить у те, що його команда зможе стати чемпіоном Англії. "Арсенал" посідає третє місце та відстає від лідера на п'ять очок.

Олександр Зінченко заявив, що Мікель Артета має менталітет переможця і вчить команду вірити у власні сили. Українець підтвердив, що наставник "Арсенала" є вимогливим тренером, який звертає увагу на безліч дрібниць.

Зінченку подобається бачення футболу Артети. Олександр з першого дня знайомства з Мікелем зрозумів, що цей тренер може багато досягти в кар'єрі. Саме тому українець упевнений, що "каноніри" зможуть виграти чемпіонський кубок англійської Прем'єр-ліги.

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