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Шевченко, Усик, Світоліна і Зінченко привітали з Днем Соборності України

22 січня 2024 22:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шевченко, Усик, Світоліна і Зінченко привітали з Днем Соборності України
Колишній головний тренер збірної України та амбасадор платформи UNITED24 Андрій Шевченко. Фото: Facebook Андрія Шевченка
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До привітань з Днем Соборності України долучилися й українські спортсмени. Зі святом нашу країну та всіх українців привітали колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко та українська тенісистка Еліна Світоліна. 

Відео з привітаннями спортсменів оприлюднила платформа UNITED24

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День Соборності України — останні новини

Відзначимо, що щорічно 22 січня Україна відзначає важливе та значуще свято — День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності. А також про те, що соборність — це не тільки спільна територія, а й духовна єдність, спільні ідеали, цінності та прагнення.

Нагадаємо, що українців зі святом вже привітали Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також до них приєднався і голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Також свої думки щодо нинішнього об'єднання українців висловили одесити та львів'яни

Олександр Усик
Андрій Шевченко
Україна
Еліна Світоліна
Олександр Зінченко
День Соборності України
спортсмени

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