Шевченко, Усик, Свитолина и Зинченко поздравили с Днем Соборности Украины
К поздравлениям с Днем Соборности Украины присоединились и украинские спортсмены. С праздником нашу страну и всех украинцев поздравили бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, лондонский "Арсенал" Александр Зинченко и украинская теннисистка Элина Свитолина.
Видео с поздравлениями спортсменов обнародовала платформа UNITED24.
День Соборности Украины — последние новости
Отметим, что ежегодно 22 января Украина отмечает важный и значимый праздник День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность – это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы, ценности и стремления.
Напомним, что украинцев с праздником уже поздравили Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также к ним присоединился и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Также свои мнения по поводу нынешнего объединения украинцев высказали одесситы и львовяне.
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