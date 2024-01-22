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Шевченко, Усик, Свитолина и Зинченко поздравили с Днем Соборности Украины

22 января 2024 22:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шевченко, Усик, Свитолина и Зинченко поздравили с Днем Соборности Украины
Бывший главный тренер сборной Украины и амбассадор платформы UNITED24 Андрей Шевченко. Фото: Facebook Андрея Шевченко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

К поздравлениям с Днем Соборности Украины присоединились и украинские спортсмены. С праздником нашу страну и всех украинцев поздравили бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, боксер Александр Усик, лондонский "Арсенал" Александр Зинченко и украинская теннисистка Элина Свитолина.

Видео с поздравлениями спортсменов обнародовала платформа UNITED24.

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День Соборности Украины — последние новости

Отметим, что ежегодно 22 января Украина отмечает важный и значимый праздник День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность – это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы, ценности и стремления.

Напомним, что украинцев с праздником уже поздравили Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также к ним присоединился и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также свои мнения по поводу нынешнего объединения украинцев высказали одесситы и львовяне.

Александр Усик
Андрей Шевченко
Украина
Элина Свитолина
Александр Зинченко
День Соборности Украины
спортсмены

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