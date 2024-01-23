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Баварія, Реал та Барселона цікавляться одним і тим же тренером

23 січня 2024 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія, Реал та Барселона цікавляться одним і тим же тренером
Гравці "Баварії" святкують гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу декілька відомих європейських клубів претендують на одного й того тренера. Мадридський "Реал", каталонська "Барселона" та мюнхенська "Баварія" готують вигідні пропозиції для молодого наставника.

Хабі Алонсо може розпочати наступний сезон у новому клубі, повідомляє Bild.

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Леверкузенський "Баєр" може стати однією із головних сенсацій європейського клубного футбольного сезону. "Фармацевти" після 18 турів лідирують у Бундеслізі. "Баварія" відстає на сім очок при тому, що мюнхенці ще мають один матч у запасі.

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо під час матчу. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Хабі Алонсо піде з "Баєра"

Леверкузенський клуб майже не має шансів зберегти 42-річного головного тренера навіть попри те, що нещодавно він продовжив контракт до літа 2026 року. Хабі Алонсо зарекомендував себе як один із найперспективніших наставників Європи. Одразу три клуби готують вигідні пропозиції для баска.

Мадридський "Реал" має намір звернутися до послуг Хабі Алонсо, якщо Карло Анчелотті не зможе виграти чемпіонський титул в Іспанії або Лігу чемпіонів. "Баварія" планує замінити Томаса Тухеля, якщо мюнхенці не зможуть завоювати чергову "срібну салатницю". А "Барселона" вже прийняла рішення звільнити Хаві, але це не офіційно підтверджуватиме, поки не домовиться з новим фахівцем.

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спорт
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Реал Мадрид
Барселона
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