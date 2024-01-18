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Хаві назвав умову дострокового звільнення з Барселони

18 січня 2024 15:09
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Хаві назвав умову дострокового звільнення з Барселони
Тренерський штаб Хаві Ернандес під час матчу. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес пригрозив піти з команди, якщо його гравці зневіряться в нього після поразки в Суперкубку Іспанії. Каталонці з розгромним рахунком програли мадридському "Реалу" (1:4).

Хаві зізнався, що знає, як вивести свою команду з ігрової кризи, повідомляє Mirror.

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"Барселона" програла споконвічному супернику з Мадрида Суперкубок Іспанії. У Ла-Лізі після 19 матчів каталонці йдуть на четвертому місці у турнірній таблиці. Вони відстають від "Реалу" на вісім очок.

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

У "синьо-гранатових" залишається можливість виграти Кубок Іспанії. У рамках 1/8 турніру "Барса" зіграє на виїзді проти скромної команди "Уніоністас де Саламанка". Напередодні поєдинку головний тренер каталонців Хаві розповів, за якої умови достроково піде з клубу.

Відверте визнання Хаві

Тренер "Барселони" вкотре зізнався, що любить клуб, кольори якого він захищав протягом всієї футбольної кар'єри. Він наголосив, що все ще здатний вивести команди з ігрової кризи.

"Я очолив "Барселону" для того, щоб привнести до клубу нові ідеї, зробити його кращим. Якщо у мене цього не вийде, я піду. Мене б тут уже не було, якби ми не виграли Ла-Лігу минулого сезону.

"Барса" змінюється. Цей процес завжди виходить болючим, але необхідно подолати невдачі. У нас все вийде. Головне, щоб футболісти продовжували вірити в мене. Якщо я втрачу цю довіру, то достроково покину клуб", — розповів Хаві Ернандес.

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

"Барселона" цікавиться колишнім тренером "Арсенала". 

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом. 

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.

спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
тренер

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