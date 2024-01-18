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Хави назвал условие досрочного ухода из Барселоны

18 января 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави назвал условие досрочного ухода из Барселоны
Тренерский штаб Хави Эрнандеса во время матча. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пригрозил уйти из команды, если его игроки потеряют веру в него после поражения в Суперкубке Испании. Каталонцы с разгромным счетом проиграли мадридскому "Реалу" (1:4). 

Хави признался, что знает, как вывести свою команду из игрового кризиса, сообщает Mirror

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"Барселона" проиграла извечному сопернику из Мадрида Суперкубок Испании. В Ла-Лиге после 19 матчей каталонцы идут на четвертом месте в турнирной таблице. Они отстают от "Реала" на восемь очков. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

У "сине-гранатовых" остается возможность выиграть Кубок Испании. В рамках 1/8 турнира "Барса" сыграет на выезде против скромной команды "Унионистас де Саламанка". Накануне поединка главный тренер каталонцев Хави рассказал, при каком условии досрочно уйдет из клуба. 

Откровенное признание Хави 

Тренер "Барселоны" в очередной раз признался, что любит клуб, цвета которого он защищал на протяжение всей футбольной карьеры. Он акцентировал внимание, что все еще способен вывести команды из игрового кризиса. 

"Я возглавил "Барселону" для того, чтобы привнести в клуб новые идеи, сделать его лучше. Если у меня этого не получится, я уйду. Меня бы тут уже не было, если бы мы не выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне. 

"Барса" меняется. Этот процесс всегда получается болезненным, но необходимо преодолеть неудачи. У нас все получится. Главное, чтобы футболисты продолжали в меня верить. Если я потеряю это доверие, то досрочно покину клуб", — рассказал Хави Эрнандес. 

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спорт
футбол
Барселона
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тренер

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