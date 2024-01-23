Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бавария, Реал и Барселона интересуются одним и тем же тренером arrow

Бавария, Реал и Барселона интересуются одним и тем же тренером

23 января 2024 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария, Реал и Барселона интересуются одним и тем же тренером
Игроки "Баварии" празднуют гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько известных европейских клубов претендуют на одного и того же тренера. Мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария" готовят выгодные предложения для молодого наставника. 

Хаби Алонсо может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает Bild

Читайте также:

Леверкузенский "Байер" может стать одной из главных сенсаций европейского клубного футбольного сезона. "Фармацевты" после 18 туров лидируют в Бундеслиге. "Бавария" отстает на семь очков при том, что у мюнхенцев еще есть один матч в запасе. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время матча. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Хаби Алонсо уйдет из "Байера" 

У леверкузенского клуба почти нет шансов сохранить 42-летнего главного тренера даже несмотря на то, что недавно он продлил контракт до лета 2026 года. Хаби Алонсо зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных наставников Европы. Сразу три клуба готовят выгодные предложения для баска. 

Мадридский "Реал" намерен обратиться к услугам Хаби Алонсо в случае, если Карло Анчелотти не сможет выиграть чемпионский титул в Испании или Лигу чемпионов. "Бавария" планирует заменить Томаса Тухеля, если мюнхенцы не смогут завоевать очередную "серебряную салатницу". А "Барселона" уже приняла решение уволить Хави, но не будет это официально подтверждать, пока не договорится с новым специалистом. 

Напомним, Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере. 

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии. 

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь

Тренер "Жироны" Мичел раскрыл секрет результативности Довбика

"Реал" хочет купить лидера "Жироны" во время чемпионской гонки.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Барселона
Бавария
тренер
Хаби Алонсо
Байер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме