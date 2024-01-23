Бавария, Реал и Барселона интересуются одним и тем же тренером

Игроки "Баварии" празднуют гол. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Сразу несколько известных европейских клубов претендуют на одного и того же тренера. Мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и мюнхенская "Бавария" готовят выгодные предложения для молодого наставника.

Хаби Алонсо может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает Bild.

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Леверкузенский "Байер" может стать одной из главных сенсаций европейского клубного футбольного сезона. "Фармацевты" после 18 туров лидируют в Бундеслиге. "Бавария" отстает на семь очков при том, что у мюнхенцев еще есть один матч в запасе.

Хаби Алонсо во время матча. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Хаби Алонсо уйдет из "Байера"

У леверкузенского клуба почти нет шансов сохранить 42-летнего главного тренера даже несмотря на то, что недавно он продлил контракт до лета 2026 года. Хаби Алонсо зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных наставников Европы. Сразу три клуба готовят выгодные предложения для баска.

Мадридский "Реал" намерен обратиться к услугам Хаби Алонсо в случае, если Карло Анчелотти не сможет выиграть чемпионский титул в Испании или Лигу чемпионов. "Бавария" планирует заменить Томаса Тухеля, если мюнхенцы не смогут завоевать очередную "серебряную салатницу". А "Барселона" уже приняла решение уволить Хави, но не будет это официально подтверждать, пока не договорится с новым специалистом.

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