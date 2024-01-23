Зинченко назвал лучшего тренера в своей карьере

Зинченко в матче против "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко назвал тренера, с которым ему наиболее комфортно работать. Футболист объяснил, почему "канониры" до сих пор надеются завоевать чемпионский титул.

Зинченко рассказал, что больше всего ценит в наставнике "Арсенала", сообщает The Athletic.

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"Канониры" разгромили "Кристал Пэлас" в матче 21 тура английской Премьер-лиги. Александр Зинченко был одним из лучших футболистов в составе "Арсенала" и был включен в символические сборные тура по версии большинства статистических порталов.

Артета руководит игрой "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Что Зинченко сказал про Артету

Вскоре украинский защитник рассказал, почему до сих пор верит в то, что его команда сумеет стать чемпионом Англии. "Арсенал" занимает третье место и отстает от лидера на пять очков.

Александр Зинченко заявил, что Микель Артета обладает менталитетом победителя и учит команду верить в собственные силы. Украинец подтвердил, что наставник "Арсенала" является требовательным тренером, который обращает внимание на множество мелочей.

Зинченко нравится видение футбола Артеты. Александр с первого дня знакомства с Микелем понял, что этот тренер может много добиться в карьере. Именно поэтому украинец уверен, что "канониры" сумеют выиграть чемпионский кубок английской Премьер-лиги.

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