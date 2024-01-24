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Манчестер Сіті вибрав чотирьох гравців Жирони для кадрового посилення

24 січня 2024 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Сіті вибрав чотирьох гравців Жирони для кадрового посилення
Довбик приймає вітання від Савіо. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб англійського "Манчестер Сіті" звернув увагу на "Жирону", яка проводить сенсаційний сезон у чемпіонаті Іспанії. Відразу чотири гравці каталонської команди можуть переїхати до АПЛ.

Успіхи Довбика та Циганкова не залишилися непоміченими Гвардіолою, повідомляє Cronica Global.

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"Жирона" продовжує претендувати на чемпіонський титул в іспанській Ла-Лізі, а також виборює Кубок Короля. Підопічні Мічела Санчеса не відпускають мадридський "Реал" уперед у турнірній таблиці. Недивно, що гранди європейського футболу вже придивляються до гравців каталонської команди.

Ян Коуту
Ян Коуту верхи на Еріці Гарсії. Фото: instagram.com/gironafc/

Кого хоче купити "Манчестер Сіті"

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола зацікавлений у півзахисниках Яні Коуту, Савіо, Вікторі Циганкові та форварді Артемі Довбику, який очолює список найкращих бомбардирів Ла-Ліги цього сезону.

"Сіті" не доведеться нічого платити за Коуту, оскільки він виступає за "Жирону" на правах оренди. Троє інших футболістів каталонської команди можуть обійтися "містянам" у 100 млн євро.

Спортивний директор англійського клубу Чікі Бегірістайн вже прилетів до Іспанії, щоб наживо поспостерігати за грою цих футболістів. Якщо він схвалить трансфер, "Манчестер Сіті" намагатиметься підписати гравців "Жирони" влітку цього року.

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Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

спорт
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Футбол трансфери
Манчестер Сіті
Жирона

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