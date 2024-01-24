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Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців

24 січня 2024 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців
Вільям Галлас на стадіоні "Челсі". Фото: instagram.com/wgallas13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російський футбольний союз (РФС) планує організувати проведення товариського матчу у Москві за участю зірок світового футболу. Йдеться про іноземних футболістів, які вже завершили кар'єру.

У РФС підтвердили участь у поєдинку колишніх гравців "Челсі", "Барселони", "МЮ" та інших клубів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У Росії анонсували проведення виставкового товариського турніру під назвою "Кубок легенд". У першості зіграють кілька команд із колишніми зірками російського та світового футболу.

Рікарду Куарежма
Рікарду Куарежма у "Бешикташі". Фото: instagram.com/ricardoquaresmaoficial/

Хто приїде на Кубок легенд

РФС вже підтвердив участь у турнірі щонайменше восьми гравців, які в недавньому минулому були зірками світового футболу. І якщо згоду приїхати Олександра Глєба ("Арсенал", "Барселона"), який лояльний до режиму Лукашенка в Білорусі, ще можна пояснити, то до решти футболістів є питання.

Список зірок турніру

  • Вільям Галлас ("Челсі", "Арсенал");
  • Рікарду Куарежма ("Барселона");
  • Флоран Малуда ("Челсі");
  • Георгіос Карагуніс (збірна Греції);
  • Нуну Гомеш (Манчестер Юнайтед);
  • Дуглас Майкон ("Інтер");
  • Себастьян Фрей ("Парма").

Усі гравці отримають солідну винагороду за участь у "Кубку легенд". Втім, жоден із цих футболістів ще не підтвердив участі у матчах.

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