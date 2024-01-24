Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців

Вільям Галлас на стадіоні "Челсі". Фото: instagram.com/wgallas13/

Російський футбольний союз (РФС) планує організувати проведення товариського матчу у Москві за участю зірок світового футболу. Йдеться про іноземних футболістів, які вже завершили кар'єру.

У РФС підтвердили участь у поєдинку колишніх гравців "Челсі", "Барселони", "МЮ" та інших клубів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Рікарду Куарежма у "Бешикташі". Фото: instagram.com/ricardoquaresmaoficial/

Хто приїде на Кубок легенд

РФС вже підтвердив участь у турнірі щонайменше восьми гравців, які в недавньому минулому були зірками світового футболу. І якщо згоду приїхати Олександра Глєба ("Арсенал", "Барселона"), який лояльний до режиму Лукашенка в Білорусі, ще можна пояснити, то до решти футболістів є питання.

Список зірок турніру

Вільям Галлас ("Челсі", "Арсенал");

Рікарду Куарежма ("Барселона");

Флоран Малуда ("Челсі");

Георгіос Карагуніс (збірна Греції);

Нуну Гомеш (Манчестер Юнайтед);

Дуглас Майкон ("Інтер");

Себастьян Фрей ("Парма").

Усі гравці отримають солідну винагороду за участь у "Кубку легенд". Втім, жоден із цих футболістів ще не підтвердив участі у матчах.

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