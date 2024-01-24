Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців
Російський футбольний союз (РФС) планує організувати проведення товариського матчу у Москві за участю зірок світового футболу. Йдеться про іноземних футболістів, які вже завершили кар'єру.
У РФС підтвердили участь у поєдинку колишніх гравців "Челсі", "Барселони", "МЮ" та інших клубів, повідомляють місцеві ЗМІ.
У Росії анонсували проведення виставкового товариського турніру під назвою "Кубок легенд". У першості зіграють кілька команд із колишніми зірками російського та світового футболу.
Хто приїде на Кубок легенд
РФС вже підтвердив участь у турнірі щонайменше восьми гравців, які в недавньому минулому були зірками світового футболу. І якщо згоду приїхати Олександра Глєба ("Арсенал", "Барселона"), який лояльний до режиму Лукашенка в Білорусі, ще можна пояснити, то до решти футболістів є питання.
Список зірок турніру
- Вільям Галлас ("Челсі", "Арсенал");
- Рікарду Куарежма ("Барселона");
- Флоран Малуда ("Челсі");
- Георгіос Карагуніс (збірна Греції);
- Нуну Гомеш (Манчестер Юнайтед);
- Дуглас Майкон ("Інтер");
- Себастьян Фрей ("Парма").
Усі гравці отримають солідну винагороду за участь у "Кубку легенд". Втім, жоден із цих футболістів ще не підтвердив участі у матчах.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.
Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.
Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.
Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться.
"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.
Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.
Читайте Новини.LIVE!