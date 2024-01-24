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Славія проведе благодійний матч, кошти з якого підуть Україні

24 січня 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Славія проведе благодійний матч, кошти з якого підуть Україні
Гравці чеської "Славії". Фото: "Славія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Празька "Славія" після того, як заступилася за Україну в ситуації зі "Слованом", Братислава, вирішила допомогти інакше. Команда проведе благодійний матч замість звичайного спарингу.

Про це повідомив у Twitter директор зі стратегічних комунікацій "Славії" Якуб Сплавець.

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Зазначимо, що 4 лютого "Славія" мала зіграти спаринг зі "Слованом", але відмовилася від нього, коли словаки провели товариський матч із "Динамо" Москва.

Футболісти "Славії"
Футболісти "Славії". Фото: "Славія"

"Славія" знайшла заміну "Словану"

За словами Сплавеца, замінити "Слован" у спарингу зголосилися клуби з Австрії, Польщі та Чехії. Проте клуб вирішив вибрати "Віон", який близький до них і має ідентичну позицію щодо України.

"Пропозиція від "Віона" має набагато глибший зміст. Власник цього клубу ставиться до України, як і ми, генеральний директор стежить за нами і іноді ходить на наші матчі, а тренер — колишній гравець "Славії" Міхал Хіпп. Гроші від цього матчу підуть на благодійність", — написав Сплавець.

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Славія
Чехія
футбол
Словаччина
Україна

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