Славія проведе благодійний матч, кошти з якого підуть Україні

Гравці чеської "Славії". Фото: "Славія"

Празька "Славія" після того, як заступилася за Україну в ситуації зі "Слованом", Братислава, вирішила допомогти інакше. Команда проведе благодійний матч замість звичайного спарингу.

Про це повідомив у Twitter директор зі стратегічних комунікацій "Славії" Якуб Сплавець.

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Зазначимо, що 4 лютого "Славія" мала зіграти спаринг зі "Слованом", але відмовилася від нього, коли словаки провели товариський матч із "Динамо" Москва.

Футболісти "Славії". Фото: "Славія"

"Славія" знайшла заміну "Словану"

За словами Сплавеца, замінити "Слован" у спарингу зголосилися клуби з Австрії, Польщі та Чехії. Проте клуб вирішив вибрати "Віон", який близький до них і має ідентичну позицію щодо України.

"Пропозиція від "Віона" має набагато глибший зміст. Власник цього клубу ставиться до України, як і ми, генеральний директор стежить за нами і іноді ходить на наші матчі, а тренер — колишній гравець "Славії" Міхал Хіпп. Гроші від цього матчу підуть на благодійність", — написав Сплавець.

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