Славия проведет благотворительный матч, средства с которого пойдут Украине
Пражская "Славия" после того, как заступилась за Украину в ситуации со "Слованом", Братислава, решила помочь иначе. Команда проведет благотворительный матч вместо обычного спарринга.
Об этом сообщил в Twitter директор по стратегическим коммуникациям "Славии" Якуб Сплавец.
Отметим, что 4 февраля "Славия" должна была сыграть спарринг со "Слованом", но отказалась от него, когда словаки провели товарищеский матч с "Динамо" Москва.
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По словам Сплавеца, заменить "Слован" в спарринге вызвались клубы из Австрии, Польши и Чехии. Однако клуб решил выбрать "Вион", который близок к ним и имеет идентичную позицию по Украине.
"Предложение от "Виона" имеет гораздо более глубокий смысл. Владелец этого клуба относится к Украине, как и мы, генеральный директор следит за нами и иногда ходит на наши матчи, а тренер — бывший игрок "Славии" Михал Хипп. Деньги от этого матча пойдут на благотворительность", — написал Сплавец.
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