Славия отменила матч с клубом, который сыграл с московским Динамо

Футболисты "Славии". Фото: "Славия"

В восточноевропейском футболе возник скандал, затрагивающий Украину, Чехию, Словакию и Россию. Случилось это из-за решения "Слована" из Братиславы сыграть товарищеский матч с московским Динамо.

Свое заявление относительно ситуации сделала в соцсетях пражская "Славия", которая должна была сыграть со "Слованом" товарищеский матч.

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Klub neplánuje přípravné utkání s ŠK Slovan Bratislava. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 23, 2024

Решение чешской "Славии"

Лидер чемпионата Чехии опубликовал заявление о том, что отменил матч против "Слована" на тренировочном сборе в Катаре.

Они не уточнили, что эта политическая позиция. Однако ранее в соцсетях опубликовал пост руководитель "Славии" Ярослав Тврдик, написавший, что клуб не будет играть 4 февраля со словаками и добавил фото украинского центрального защитника клуба Тараса Качарабы.

Решение "Славии" в соцсетях с радостью встретили болельщики клуба, словацкие фанаты и украинские пользователи.

Интересно, что "Слован" сыграл матч с московским "Динамо" за закрытыми дверьми. Болельщики клуба узнали о матче лишь благодаря соцсетям российской команды.

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