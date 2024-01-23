Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Славия отменила матч с клубом, который сыграл с московским Динамо arrow

Славия отменила матч с клубом, который сыграл с московским Динамо

23 января 2024 18:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Славия отменила матч с клубом, который сыграл с московским Динамо
Футболисты "Славии". Фото: "Славия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В восточноевропейском футболе возник скандал, затрагивающий Украину, Чехию, Словакию и Россию. Случилось это из-за решения "Слована" из Братиславы сыграть товарищеский матч с московским Динамо.

Свое заявление относительно ситуации сделала в соцсетях пражская "Славия", которая должна была сыграть со "Слованом" товарищеский матч.

Читайте также:

Решение чешской "Славии"

Лидер чемпионата Чехии опубликовал заявление о том, что отменил матч против "Слована" на тренировочном сборе в Катаре.

Они не уточнили, что эта политическая позиция. Однако ранее в соцсетях опубликовал пост руководитель "Славии" Ярослав Тврдик, написавший, что клуб не будет играть 4 февраля со словаками и добавил фото украинского центрального защитника клуба Тараса Качарабы.

Решение "Славии" в соцсетях с радостью встретили болельщики клуба, словацкие фанаты и украинские пользователи.

Интересно, что "Слован" сыграл матч с московским "Динамо" за закрытыми дверьми. Болельщики клуба узнали о матче лишь благодаря соцсетям российской команды.

Напомним, Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере. 

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии.

На Довбика летом будут претендовать три топовых клуба.

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь

Тренер "Жироны" Мичел раскрыл секрет результативности Довбика

"Реал" хочет купить лидера "Жироны" во время чемпионской гонки.

Славия
Чехия
футбол
Словакия
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме