Славія скасувала матч із клубом, який зіграв із московським Динамо

Футболісти "Славії". Фото: "Славія"

У східноєвропейському футболі виник скандал, який зачіпає Україну, Чехію, Словаччину та Росію. Сталося це через рішення "Слована" із Братислави зіграти товариський матч із московським Динамо.

Свою заяву щодо ситуації зробила у соцмережах празька "Славія", яка мала зіграти зі "Слованом" товариський матч.

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Klub neplánuje prípravні змагання з ŠK Slovan Bratislava. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 23, 2024

Рішення чеської "Славії"

Лідер чемпіонату Чехії опублікував заяву про те, що скасував матч проти "Слована" на тренувальному зборі у Катарі.

Вони не уточнили, що це політична позиція. Проте раніше в соцмережах опублікував пост керівник "Славії" Ярослав Тврдік, який написав, що клуб не гратиме 4 лютого зі словаками та додав фото українського центрального захисника клубу Тараса Качараби.

Рішення "Славії" у соцмережах із радістю зустріли вболівальники клубу, словацькі фанати та українські користувачі.

Цікаво, що "Слован" зіграв матч із московським "Динамо" за зачиненими дверима. Уболівальники клубу дізналися про матч лише завдяки соцмережам російської команди.

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