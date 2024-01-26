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Трубин уйдет из Бенфики летом — где будет играть украинец

26 января 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин уйдет из Бенфики летом — где будет играть украинец
Футболисты "Бенфики" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин проведет в "Бенфике" только один сезон. Уже через полгода португальский клуб продаст молодого футболиста. 

Трубиным интересуются представители четырех европейских чемпионатов и несколько команд из Саудовской Аравии, сообщает O Jogo

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"Бенфика" приобрела 22-летнего украинского голкипера только в августе 2023 года. За короткое время Анатолий Трубин выиграл конкуренцию за место в основном составе у двух конкурентов и стал одним из лидеров "орлов". 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубина из "Бенфики" 

Уверенная игра вратаря за португальский клуб сделала его трансферной целью нескольких известных команд. Уже летом у Анатолия Трубина будет выбор, где продолжить карьеру. Им активно интересуются итальянские "Лацио" и "Интер", мюнхенская "Бавария", мадридский "Атлетико", английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также несколько клубов из Саудовской Аравии. 

"Бенфика" готова продать вратаря и рассчитывает заработать на его трансфере большие деньги. Португальцы заплатили за Трубина десять миллионов евро и готовы его отпустить как минимум за тридцать миллионов. Руководство "орлов" ждет предложений по голкиперу. 

В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сыграл за "Бенфику" 23 матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. 

Напомним, "Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

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