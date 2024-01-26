Трубин уйдет из Бенфики летом — где будет играть украинец
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин проведет в "Бенфике" только один сезон. Уже через полгода португальский клуб продаст молодого футболиста.
Трубиным интересуются представители четырех европейских чемпионатов и несколько команд из Саудовской Аравии, сообщает O Jogo.
"Бенфика" приобрела 22-летнего украинского голкипера только в августе 2023 года. За короткое время Анатолий Трубин выиграл конкуренцию за место в основном составе у двух конкурентов и стал одним из лидеров "орлов".
Трансфер Трубина из "Бенфики"
Уверенная игра вратаря за португальский клуб сделала его трансферной целью нескольких известных команд. Уже летом у Анатолия Трубина будет выбор, где продолжить карьеру. Им активно интересуются итальянские "Лацио" и "Интер", мюнхенская "Бавария", мадридский "Атлетико", английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также несколько клубов из Саудовской Аравии.
"Бенфика" готова продать вратаря и рассчитывает заработать на его трансфере большие деньги. Португальцы заплатили за Трубина десять миллионов евро и готовы его отпустить как минимум за тридцать миллионов. Руководство "орлов" ждет предложений по голкиперу.
В сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сыграл за "Бенфику" 23 матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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