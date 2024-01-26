Динамо нашло в Польше нового центрального защитника

Вирджил Гице празднует гол. Фото: instagram.com/ghita.virgil/

Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски нового центрального защитника. Уже в ближайшее время футболистом украинского клуба может стать румынский футболист.

Вирджил Гице стал основным кандидатом на переход в "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал спортивного журналиста Петра Слонко.

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Вирджил Гице на тренировке. Фото: instagram.com/ghita.virgil/

Кандидат на переход в "Динамо"

Киевский клуб заинтересовался румынским защитником польской "Краковии" Вирджилом Гице. Контракт 25-летнего футболиста с "полосатыми" действует до лета 2026-го года, а его трансферная стоимость составляет больше миллиона евро. Однако это не останавливает "Динамо", которое готовится к переговорам по игроку.

Вирджил Гице является воспитанником Академии Георге Хаджи. Он перешел в "Краковию" из румынского "Фарула" в 2022 году за 1,2 млн евро. В сезоне 2023/2024 защитник сыграл 13 поединков во всех турнирах и записал на свой счет три гола.

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