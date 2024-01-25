Динамо купит в Кривбассе конкурента для Попова и Дячука
Тренерский штаб киевского "Динамо" продолжает искать возможность усилить кадровый состав команды. Приоритетным вариантом для "бело-синих" является покупка центрального защитника.
"Динамо" ведет переговоры с "Кривбассом", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс в Украине".
Главный тренер киевской команды Александр Шовковский попросил руководство клуба подписать несколько новичков во время зимнего трансферного окна-2024. "Динамо" ищет центрального защитника, и одним из вариантов усиления состава является лидер обороны "Кривбасса", который лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Кого хочет подписать "Динамо"
Даниил Бескоровайный оказался на радаре сразу нескольких клубов. Одним из них являются "бело-синие". Сам 24-летний футболист заявил о том, что ему ничего не известно об интересе "Динамо", однако он не исключает того, что два клуба ведут переговоры на его счет.
В сезоне 2023/2024 Даниил Бескоровайный провел за "Кривбасс" 16 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола. Футболисты выступает за команду из родного Кривого Рога с 2023 году. До этого он защищал цвета "Астаны", а также играл в чемпионатах Словакии и Литвы.
Напомним, Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.
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