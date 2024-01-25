Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо купить у Кривбасі конкурента для Попова та Дячука arrow

Динамо купить у Кривбасі конкурента для Попова та Дячука

25 січня 2024 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо купить у Кривбасі конкурента для Попова та Дячука
Безкоровайний виходить на поле із прапором України. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" продовжує шукати нагоду посилити кадровий склад команди. Пріоритетним варіантом для "біло-синіх" є покупка центрального захисника.

"Динамо" веде переговори з "Кривбасом", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".

Читайте також:

Головний тренер київської команди Олександр Шовковський попросив керівництво клубу підписати кількох новачків під час зимового трансферного вікна-2024. "Динамо" шукає центрального захисника, і одним із варіантів посилення складу є лідер оборони "Кривбасу", який лідирує у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Данило Безкоровайний
Данило Безкоровайний у матчі за "Кривбас". Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Кого хоче підписати "Динамо"

Данило Безкоровайний опинився на радарі одразу кількох клубів. Одним із них є "біло-сині". Сам 24-річний футболіст заявив про те, що йому нічого невідомо про інтерес "Динамо", проте він не виключає того, що два клуби ведуть переговори щодо його рахунку.

У сезоні 2023/2024 Данило Безкоровайний провів за "Кривбас" 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи. Футболісти виступають за команду з рідного Кривого Рогу з 2023 року. До цього він захищав кольори "Астани", а також грав у чемпіонатах Словаччини та Литви.

Нагадаємо, Шовковський ввів в "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

"Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

Мбаппе нарешті вирішив, де продовжить кар'єру

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
Кривбасс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі