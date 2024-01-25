Динамо купить у Кривбасі конкурента для Попова та Дячука

Безкоровайний виходить на поле із прапором України. Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Тренерський штаб київського "Динамо" продовжує шукати нагоду посилити кадровий склад команди. Пріоритетним варіантом для "біло-синіх" є покупка центрального захисника.

"Динамо" веде переговори з "Кривбасом", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".

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Головний тренер київської команди Олександр Шовковський попросив керівництво клубу підписати кількох новачків під час зимового трансферного вікна-2024. "Динамо" шукає центрального захисника, і одним із варіантів посилення складу є лідер оборони "Кривбасу", який лідирує у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Данило Безкоровайний у матчі за "Кривбас". Фото: instagram.com/beskorovainyidanylo/

Кого хоче підписати "Динамо"

Данило Безкоровайний опинився на радарі одразу кількох клубів. Одним із них є "біло-сині". Сам 24-річний футболіст заявив про те, що йому нічого невідомо про інтерес "Динамо", проте він не виключає того, що два клуби ведуть переговори щодо його рахунку.

У сезоні 2023/2024 Данило Безкоровайний провів за "Кривбас" 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи. Футболісти виступають за команду з рідного Кривого Рогу з 2023 року. До цього він захищав кольори "Астани", а також грав у чемпіонатах Словаччини та Литви.

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