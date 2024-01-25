Мбаппе нарешті вирішив, де продовжить кар'єру

Мбаппе під час матчу Кубка Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Сага з майбутнім відходом Кіліана Мбаппе з "ПСЖ" тривала останні кілька років. Однак футболіст нарешті визначився, де хоче продовжити кар'єру.

Кліліан все ж таки перейде в мадридський "Реал", повідомив портал Bild.

Читайте також:

Зазначимо, що цього сезону форвард впевнено йде до чергового чемпіонства в Лізі 1, але в Лізі чемпіонів команда грає нестабільно.

Рішення Кіліана Мбаппе

За інформацією джерела, Мбаппе вибрав варіант із "Реалом" тому, що цей клуб найкраще у світі вміє вигравати Лігу чемпіонів. Для Кіліана ЛЧ є вагомим подразником.

Окрім бажання підняти свій статус, перемігши у Лізі чемпіонів, важливу роль відіграють запропоновані гроші. Вони дозволять не сильно втратити у фінансовому плані.

25-річний форвард у "ПСЖ" заробляє близько 200 млн євро за сезон. У "Реалі" він отримуватиме заробітну плату у розмірі 70 млн євро за сезон, йому дадуть 125 млн євро підйомних за перехід вільним агентом, ще 100 млн євро дадуть його мамі. Однак бонуси за підписання контракту виплачуватимуть не відразу, а розіб'ють на рівні транші на 5 років контракту. Гарантовано футболіст та його мама разом отримуватимуть у мадридському клубі 115 млн євро на рік.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" обрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться.

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, який регулярно завойовує титули.