Мбаппе наконец решил, где продолжит карьеру

Мбаппе во время матча Кубка Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Сага с предстоящим уходом Килиана Мбаппе из "ПСЖ" длилась последние несколько лет. Однако, футболист наконец определился, где хочет продолжить карьеру.

Клилиан все же перейдет в мадридский "Реал", сообщил портал Bild.

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Отметим, что в текущем сезоне форвард уверенно идет к очередному чемпионству в Лиге 1, но в Лиге чемпионов команда играет нестабильно.

Решение Килиана Мбаппе

По информации источника, Мбаппе выбрал вариант с "Реалом" потому, что этот клуб лучше всех в мире умеет выигрывать Лигу чемпионов. Для Килиана ЛЧ является весомым раздражителем.

Кроме желания поднять свой статус, победив в Лиге чемпионов, немаловажную роль отыгрывают предложенные деньги. Они позволят не сильно потерять в финансовом плане.

25-летний форвард в №#ПСЖ зарабатывает около 200 млн евро за сезон. В "Реале" он будет получать заработную плату в размере 70 млн евро за сезон, ему дадут 125 млн евро подъемных за переход свободным агентом, еще 100 млн евро дадут его маме. Однако, бонусы за подписание контракта будут выплачивать не сразу, а разобьют на равные транши на 5 лет контракта. Гарантировано футболист и его мама вместе будут получать в мадридском клубе 115 млн евро в год.

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