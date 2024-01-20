ПСЖ готовит для Мбаппе предложение на 400 млн евро

Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Французский "ПСЖ" не готов отпускать свою звезду Килиана Мбаппе по окончании контракта. Поэтому клуб хочет сохранить футболиста и делает все для этого.

"ПСЖ" предложит Мбаппе новый контракт, сообщил портал RMC.

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Отметим, что 30 июня у Мбаппе завершится срок действия контракта и он сможет уйти в другой клуб свободным агентом. Наибольше в Килиане заинтересован мадридский "Реал".

Мбаппе предложат огромную сумму

По информации источника, Мбаппе до сих пор не решил, нужно ли ему уезжать из Франции. Сомнениями футболиста хочет воспользоваться "ПСЖ".

Парижский клуб предложил Мбаппе новый контракт, согласно с которым, он заработает 400 млн евро за четырехлетний контракт.

Ни в "Реале", ни в "Ливерпуле", куда также сватают футболиста, такие деньги предлагать Мбаппе не готовы.

Килиан с 2017 года, когда он перешел из "Монако" в "ПСЖ", в 285 матчах забил 238 голов и отдал 102 результативные передачи.

В текущем сезоне у Мбаппе в 25 матчах 26 голов и 4 ассиста.

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