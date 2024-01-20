Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ готовит для Мбаппе предложение на 400 млн евро arrow

ПСЖ готовит для Мбаппе предложение на 400 млн евро

20 января 2024 10:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ПСЖ готовит для Мбаппе предложение на 400 млн евро
Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "ПСЖ" не готов отпускать свою звезду Килиана Мбаппе по окончании контракта. Поэтому клуб хочет сохранить футболиста и делает все для этого.

"ПСЖ" предложит Мбаппе новый контракт, сообщил портал RMC.

Читайте также:

Отметим, что 30 июня у Мбаппе завершится срок действия контракта и он сможет уйти в другой клуб свободным агентом. Наибольше в Килиане заинтересован мадридский "Реал".

Мбаппе предложат огромную сумму

По информации источника, Мбаппе до сих пор не решил, нужно ли ему уезжать из Франции. Сомнениями футболиста хочет воспользоваться "ПСЖ".

Парижский клуб предложил Мбаппе новый контракт, согласно с которым, он заработает 400 млн евро за четырехлетний контракт.

Ни в "Реале", ни в "Ливерпуле", куда также сватают футболиста, такие деньги предлагать Мбаппе не готовы.

Килиан с 2017 года, когда он перешел из "Монако" в "ПСЖ", в 285 матчах забил 238 голов и отдал 102 результативные передачи.

В текущем сезоне у Мбаппе в 25 матчах 26 голов и 4 ассиста.

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в заграничный клуб.

"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова.

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетиком".

Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера "Днепра-1".

футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме