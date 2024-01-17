У Мбаппе більший за Роналду — в ПСЖ почалася паніка

Кіліан Мбаппе здивований діями "ПСЖ". Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Керівництво французького клубу "Парі Сен-Жермен" запропонувало Кіліану Мбаппе вигідний новий контракт. Капітан команди може стати одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Мбаппе зароблятиме більше за Роналду, якщо погодиться на пропозицію "ПСЖ", повідомляє Mirror.

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Контракт Кіліана Мбаппе із "ПСЖ" спливає влітку цього року. Вже зараз француз одержав право вести переговори з іншими клубами. Проте "ПСЖ" готове увійти на будь-які умови форварда, щоб утримати його у команді.

Кіліан Мбаппе у матчі з "Лансом". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Скільки буде заробляти Мбаппе

У новому контракті міститься пункт про те, що 25-річний Кіліан Мбаппе зароблятиме 100 млн євро за сезон без урахування бонусів та виплат за лояльність. Це означає, що він перевершить рекорд Кріштіану Роналду, якому саудівський "Аль-Наср" платить ті самі 100 млн за рік. При цьому контракт Мбаппе буде розрахований на п'ять років та передбачає можливість підвищення зарплати.

Також на Кіліана претендують мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль", але вони не готові платити французові такі гроші. Зараз Мбаппе обмірковує доцільність ухвалення пропозиції "ПСЖ".

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе забив за свою команду 26 голів у 25 матчах у всіх сезонах.

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