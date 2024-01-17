У Мбаппе больше, чем у Роналду — в ПСЖ началась паника

Килиан Мбаппе удивлен действиями "ПСЖ". Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" предложило Килиану Мбаппе выгодный новый контракт. Капитан команды может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Мбаппе будет зарабатывать больше Роналду, если согласится на предложение "ПСЖ", сообщает Mirror.

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Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом этого года. Уже сейчас француз получил право вести переговоры с другими клубами. Однако "ПСЖ" готово войти на любые условия форварда, чтобы удержать его в команде.

Килиан Мбаппе в матче с "Лансом". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Сколько будет зарабатывать Мбаппе

В новом контракте содержится пункт о том, что 25-летний Килиан Мбаппе будет зарабатывать 100 млн евро за сезон без учета бонусов и выплат за лояльность. Это означает, что он превзойдет рекорд Криштиану Роналду, которому саудовский "Аль-Наср" платит те же 100 млн за год. При этом контракт Мбаппе будет рассчитан на пять лет и предусматривает возможность повышения зарплаты.

Также на Килиана претендуют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", но они не готовы платить французу такие деньги. В настоящее время Мбаппе обдумывает целесообразность принятия предложения "ПСЖ".

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил за свою команду 26 голов в 25 матчах во всех сезонах.

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