У Мбаппе больше, чем у Роналду — в ПСЖ началась паника
Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" предложило Килиану Мбаппе выгодный новый контракт. Капитан команды может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Мбаппе будет зарабатывать больше Роналду, если согласится на предложение "ПСЖ", сообщает Mirror.
Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом этого года. Уже сейчас француз получил право вести переговоры с другими клубами. Однако "ПСЖ" готово войти на любые условия форварда, чтобы удержать его в команде.
Сколько будет зарабатывать Мбаппе
В новом контракте содержится пункт о том, что 25-летний Килиан Мбаппе будет зарабатывать 100 млн евро за сезон без учета бонусов и выплат за лояльность. Это означает, что он превзойдет рекорд Криштиану Роналду, которому саудовский "Аль-Наср" платит те же 100 млн за год. При этом контракт Мбаппе будет рассчитан на пять лет и предусматривает возможность повышения зарплаты.
Также на Килиана претендуют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", но они не готовы платить французу такие деньги. В настоящее время Мбаппе обдумывает целесообразность принятия предложения "ПСЖ".
В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе забил за свою команду 26 голов в 25 матчах во всех сезонах.
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