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Рамуша из ПСЖ госпитализировали из-за опасного вируса

17 января 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рамуша из ПСЖ госпитализировали из-за опасного вируса
Гонсалу Рамуш в матче за "ПСЖ". Фото: instagram.com/goncaloramos88/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш столкнулся с неожиданной проблемой во Франции. В последнее время он редко выходил на поле.

Причиной отсутствия Рамуша в заявке "ПСЖ" стал опасный вирус, сообщает Record

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Гонсалу Рамуш перешел в "ПСЖ" из "Бенфики" за 50 млн евро летом прошлого года. Руководство французского клуба видело в 22-летнем португальце игрока, который может заменить Неймара или Лионеля Месси. Однако первый сезон в "ПСЖ" получается для футболиста неудачным. 

Гонсалу Рамуш
Игроки "ПСЖ" празднуют гол. Фото: instagram.com/goncaloramos88/

Неожиданные проблемы Рамуша

Адаптация форварда сборной Португалии усугубились из-за тяжелой болезни футболиста. Гонсалу Рамуш стал жертвой вируса. В канун Рождества состояние португальца ухудшилось, из-за чего он был даже госпитализирован.

В конце 2024 года Рамуш практически не выходил на поле. Из-за своего заболевания футболист похудел на шесть килограммов. В настоящее время Гонсалу уже практически здоров и занимается восстановлением. Он будет готов вернуться на поле через несколько недель. 

В сезоне 2023/2024 Гонсалу Рамуш сыграл за "ПСЖ" 19 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола. 

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ПСЖ
Французская Лига 1
Гонсалу Рамуш

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