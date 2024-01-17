Рамуша з ПСЖ госпіталізували через небезпечний вірус

Гонсалу Рамуш у матчі за "ПСЖ". Фото: instagram.com/goncaloramos88/

Форвард збірної Португалії Гонсалу Рамуш зіткнувся з несподіваною проблемою у Франції. Останніми місяцями він нечасто виходив на поле.

Причиною відсутності Рамуша у заявці "ПСЖ" став небезпечний вірус, повідомляє Record.

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Гонсалу Рамуш перейшов до "ПСЖ" із "Бенфіки" за 50 млн євро влітку минулого року. Керівництво французького клубу бачило у 22-річному португальці гравця, який може замінити Неймара чи Ліонеля Мессі. Однак перший сезон у "ПСЖ" виходить для футболіста невдалим.

Гравці "ПСЖ" відзначають гол. Фото: instagram.com/goncaloramos88/

Несподівані проблеми Рамуша

Адаптація форварда збірної Португалії посилилися через тяжку хворобу футболіста. Гонсалу Рамуш став жертвою вірусу. Напередодні Різдва стан португальця погіршився, через що його навіть госпіталізували.

Наприкінці 2024 року Рамуш практично не виходив на поле. Через своє захворювання футболіст схуд на шість кілограмів. Нині Гонсалу практично здоровий і займається відновленням. Він буде готовий повернутися на поле за кілька тижнів.

У сезоні-2023/2024 Гонсалу Рамуш зіграв за "ПСЖ" 19 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи.

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