ПСЖ готує для Мбаппе пропозицію на 400 млн євро

Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Французький "ПСЖ" не готовий відпускати свою зірку Кіліана Мбаппе після закінчення контракту. Тож клуб хоче зберегти футболіста й робить все для цього.

"ПСЖ" запропонує Мбаппе новий контракт, повідомив портал RMC.

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Зазначимо, що 30 червня Мбаппе завершиться термін дії контракту і він зможе піти в інший клуб вільним агентом. Найбільше у Кіліані зацікавлений мадридський "Реал".

Мбаппе запропонують величезну суму

За інформацією джерела, Мбаппе досі не вирішив, чи потрібно йому їхати з Франції. Сумнівами футболіста хоче скористатися "ПСЖ".

Паризький клуб запропонував Мбаппе новий контракт, згідно з яким він заробить 400 млн євро за чотирирічний контракт.

Ні в "Реалі", ні в "Ліверпулі", куди також сватають футболіста, такі гроші пропонувати Мбаппе не готові.

Кіліан з 2017 року, коли він перейшов із "Монако" до "ПСЖ", у 285 матчах забив 238 голів і віддав 102 результативні передачі.

У поточному сезоні у Мбаппе у 25 матчах 26 голів та 4 асисти.

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