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Шовковский ввел в Динамо то, чего не было за Луческу — инсайд из команды

24 января 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский ввел в Динамо то, чего не было за Луческу — инсайд из команды
Александр Шовковский объясняет команде тактику. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона киевское "Динамо" проводит подготовку в Турции. Команда проведет сразу десять товарищеских матчей. 

Защитник Денис Попов в интервью официальному сайту клуба рассказал о нововведениях тренерского штаба и подготовке к матчам через игровую практику. 

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Футболисты столичной команды уже больше недели тренируются на сборах после длительного зимнего отпуска. Команда работает на комфортных полях в Турции. Игроки довольны выбором соперников и изменениями в тренировках. 

Денис Попов
Денис Попов во время пробежки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Шовковский принимает важные решения 

Первые дни на каждом сборе команда занимается пробежками и физическими упражнениями в тренажерном зале. При этом Денис Попов заявил, что уже заметны изменения, которые проводит Александр Шовковский. 

Сергей Федоров
Сергей Федоров проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Одним из таких решения стало приглашение в команду бывшего защитника "Динамо" и сборной Украины Сергея Федорова. Ранее он работал в юношеским и молодежным составом "бело-синих", так что прекрасно знает возможности большинства игроков нынешнего состава.

"У него большой опыт, который Федоров стремится передать команде. Он многое нам подсказывает. И ведь это только начало. Защитники в любом случае будут в выигрыше от его прихода", — рассказал Денис Попов.

Напомним, "Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

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"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии. 

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

спорт
футбол
Динамо
Денис Попов
Александр Шовковский

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