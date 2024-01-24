Шовковский ввел в Динамо то, чего не было за Луческу — инсайд из команды

Александр Шовковский объясняет команде тактику. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона киевское "Динамо" проводит подготовку в Турции. Команда проведет сразу десять товарищеских матчей.

Защитник Денис Попов в интервью официальному сайту клуба рассказал о нововведениях тренерского штаба и подготовке к матчам через игровую практику.

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Денис Попов во время пробежки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский принимает важные решения

Первые дни на каждом сборе команда занимается пробежками и физическими упражнениями в тренажерном зале. При этом Денис Попов заявил, что уже заметны изменения, которые проводит Александр Шовковский.

Сергей Федоров проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Одним из таких решения стало приглашение в команду бывшего защитника "Динамо" и сборной Украины Сергея Федорова. Ранее он работал в юношеским и молодежным составом "бело-синих", так что прекрасно знает возможности большинства игроков нынешнего состава.

"У него большой опыт, который Федоров стремится передать команде. Он многое нам подсказывает. И ведь это только начало. Защитники в любом случае будут в выигрыше от его прихода", — рассказал Денис Попов.

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