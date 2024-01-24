Шовковский ввел в Динамо то, чего не было за Луческу — инсайд из команды
В рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона киевское "Динамо" проводит подготовку в Турции. Команда проведет сразу десять товарищеских матчей.
Защитник Денис Попов в интервью официальному сайту клуба рассказал о нововведениях тренерского штаба и подготовке к матчам через игровую практику.
Футболисты столичной команды уже больше недели тренируются на сборах после длительного зимнего отпуска. Команда работает на комфортных полях в Турции. Игроки довольны выбором соперников и изменениями в тренировках.
Шовковский принимает важные решения
Первые дни на каждом сборе команда занимается пробежками и физическими упражнениями в тренажерном зале. При этом Денис Попов заявил, что уже заметны изменения, которые проводит Александр Шовковский.
Одним из таких решения стало приглашение в команду бывшего защитника "Динамо" и сборной Украины Сергея Федорова. Ранее он работал в юношеским и молодежным составом "бело-синих", так что прекрасно знает возможности большинства игроков нынешнего состава.
"У него большой опыт, который Федоров стремится передать команде. Он многое нам подсказывает. И ведь это только начало. Защитники в любом случае будут в выигрыше от его прихода", — рассказал Денис Попов.
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