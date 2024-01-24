Шовковский сделал изменение в Динамо, которое поможет в борьбе за титул
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский готовит команду ко второму кругу чемпионата Украины сезона 2023/2024. При этом наставнике "бело-синие" еще ни разу не проигрывали.
Бывший футболист "Динамо" Виталий Косовский объяснил, что новый тренер изменил в команде, сообщает "Украинский футбол".
Александр Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре прошлого года после отставки Мирчи Луческу. При новом наставнике "бело-синие" выиграли четыре матча подряд с общим счетом 10:2. Это позволило киевской команде подняться на пятое место в турнирной таблице, а сам тренер заключил контракт с клубом на постоянной основе.
Что Шовковский сделал в "Динамо"
Виталий Косовский отметил, что игра "бело-синих" изменилась в лучшую сторону после того, как Александр Шовковский возглавил столичную команду. Это отражается и на результатах "Динамо", и на росте интереса к матчам "бело-синих".
Сейчас Шовковский получил время на работу с командой во время паузы в сезоне. Это позволит ему еще сильнее изменить "Динамо". По мнению Косовского, новый тренер уже внес важную коррективу в столичную команду.
"Во втором круге мы увидим совсем другую игру "Динамо". Уде сейчас положительных моментов. Мне рассказали, что в раздевалке команды улучшилось психологическое состояние", — объяснил Виталий Косовский.
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