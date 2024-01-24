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Шовковский сделал изменение в Динамо, которое поможет в борьбе за титул

24 января 2024 10:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский сделал изменение в Динамо, которое поможет в борьбе за титул
Шовковский поздравил Бражко с днем рождения. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский готовит команду ко второму кругу чемпионата Украины сезона 2023/2024. При этом наставнике "бело-синие" еще ни разу не проигрывали. 

Бывший футболист "Динамо" Виталий Косовский объяснил, что новый тренер изменил в команде, сообщает "Украинский футбол". 

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Александр Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре прошлого года после отставки Мирчи Луческу. При новом наставнике "бело-синие" выиграли четыре матча подряд с общим счетом 10:2. Это позволило киевской команде подняться на пятое место в турнирной таблице, а сам тренер заключил контракт с клубом на постоянной основе. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за тренировкой "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Шовковский сделал в "Динамо" 

Виталий Косовский отметил, что игра "бело-синих" изменилась в лучшую сторону после того, как Александр Шовковский возглавил столичную команду. Это отражается и на результатах "Динамо", и на росте интереса к матчам "бело-синих". 

Сейчас Шовковский получил время на работу с командой во время паузы в сезоне. Это позволит ему еще сильнее изменить "Динамо". По мнению Косовского, новый тренер уже внес важную коррективу в столичную команду. 

"Во втором круге мы увидим совсем другую игру "Динамо". Уде сейчас положительных моментов. Мне рассказали, что в раздевалке команды улучшилось психологическое состояние", — объяснил Виталий Косовский. 

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Александр Шовковский

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