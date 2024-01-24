Динамо сообщило, когда вернется Ярмоленко
Правый вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливать после полученной травмы в начале сезона. Вскоре ожидается возвращение футболиста в общую группу.
Пресс-служба "Динамо" сообщила о процессе восстановления Ярмоленко.
Когда же вернется Ярмоленко
По информации киевского "Динамо", Ярмоленко на текущий момент в Турции с командой и делает беговую работу и работает с физиотерапевтом.
"Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборе команды в Турции. Лидер и ключевой игрок "бело-синих" выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов первой команды", — говорится в сообщении.
В рамках второго этапа восстановления на сборах Андрей начнет работать с мячом и выполнять игровые упражнения.
"Возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется во время второй части сбора", — отметили в клубе.
Отметим, что Ярмоленко не играет с октября прошлого года, когда ему сделали операцию на колене.
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