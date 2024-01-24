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Динамо повідомило, коли повернеться Ярмоленко

24 січня 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Динамо повідомило, коли повернеться Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Правий вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, яку отримав на початку сезону. Незабаром очікується повернення футболіста до загальної групи.

Пресслужба"Динамо" повідомила про перебіг процесу відновлення Ярмоленка.

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Коли ж повернеться Ярмоленко

За інформацією київського "Динамо", Ярмоленко на цю мить у Туреччині з командою і робить бігову роботу та працює з фізіотерапевтом.

"Ярмоленко працює за індивідуальною програмою на зборі команди в Туреччині. Лідер та ключовий гравець "біло-синіх" виконує бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів першої команди", — йдеться у повідомленні.

У рамках другого етапу відновлення на зборах Андрій почне працювати з м'ячем та виконувати ігрові вправи.

"Повернення Ярмоленка до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується під час другої частини збору", — зазначили у клубі.

Зазначимо, що Ярмоленко не грає із жовтня минулого року, коли йому зробили операцію на коліні.

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футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ
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