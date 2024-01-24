Динамо повідомило, коли повернеться Ярмоленко

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Правий вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, яку отримав на початку сезону. Незабаром очікується повернення футболіста до загальної групи.

Пресслужба"Динамо" повідомила про перебіг процесу відновлення Ярмоленка.

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За інформацією київського "Динамо", Ярмоленко на цю мить у Туреччині з командою і робить бігову роботу та працює з фізіотерапевтом.

"Ярмоленко працює за індивідуальною програмою на зборі команди в Туреччині. Лідер та ключовий гравець "біло-синіх" виконує бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів першої команди", — йдеться у повідомленні.

У рамках другого етапу відновлення на зборах Андрій почне працювати з м'ячем та виконувати ігрові вправи.

"Повернення Ярмоленка до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується під час другої частини збору", — зазначили у клубі.

Зазначимо, що Ярмоленко не грає із жовтня минулого року, коли йому зробили операцію на коліні.

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