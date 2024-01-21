Динамо отправилось не тренировочный сбор — известен список игроков

Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в Украине завершило первый этап подготовки к весенней части сезона УПЛ. После него команда отправилась на второй сбор в Турцию.

На тренировочный сбор отправились 29 футболистов, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Команда отправилась на турецкий сбор 21-го января. Через аэропорт Кишинева футболисты столичного клуба отправятся в Турцию.

Состав "Динамо" на сбор в Турции. Фото: "Динамо" Киев

Состав "Динамо" на сборе

В числе 29 футболистов нашлось место для тренирующегося в индивидуальном режиме Андрея Ярмоленко.

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет;

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тымчик;

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко;

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга.

С кем сыграет "Динамо"

В рамках турецкого этапа подготовки к сезону "Динамо" сыграет десять товарищеских матчей.

"Балканы" (Косова)

"Легия" (Польша)

"Пахтакор" (Узбекистан)

"Левски" (Болгария)

"Лиепая" (Латвия)

"Шкендия" (Северная Македония)

"РФШ" (Латвия)

"Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Петрокуб" (Молдова)

"Шериф" (Молдова)

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