Динамо отправилось не тренировочный сбор — известен список игроков
Киевское "Динамо" в Украине завершило первый этап подготовки к весенней части сезона УПЛ. После него команда отправилась на второй сбор в Турцию.
На тренировочный сбор отправились 29 футболистов, сообщила пресс-служба "Динамо".
Команда отправилась на турецкий сбор 21-го января. Через аэропорт Кишинева футболисты столичного клуба отправятся в Турцию.
Состав "Динамо" на сборе
В числе 29 футболистов нашлось место для тренирующегося в индивидуальном режиме Андрея Ярмоленко.
Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет;
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тымчик;
Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко;
Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга.
С кем сыграет "Динамо"
В рамках турецкого этапа подготовки к сезону "Динамо" сыграет десять товарищеских матчей.
- "Балканы" (Косова)
- "Легия" (Польша)
- "Пахтакор" (Узбекистан)
- "Левски" (Болгария)
- "Лиепая" (Латвия)
- "Шкендия" (Северная Македония)
- "РФШ" (Латвия)
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
- "Петрокуб" (Молдова)
- "Шериф" (Молдова)
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