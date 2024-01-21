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Динамо отправилось не тренировочный сбор — известен список игроков

21 января 2024 21:47
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Агабекян Карен
редактор
Динамо отправилось не тренировочный сбор — известен список игроков
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в Украине завершило первый этап подготовки к весенней части сезона УПЛ. После него команда отправилась на второй сбор в Турцию.

На тренировочный сбор отправились 29 футболистов, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Команда отправилась на турецкий сбор 21-го января. Через аэропорт Кишинева футболисты столичного клуба отправятся в Турцию.

Динамо Киев
Состав "Динамо" на сбор в Турции. Фото: "Динамо" Киев

Состав "Динамо" на сборе

В числе 29 футболистов нашлось место для тренирующегося в индивидуальном режиме Андрея Ярмоленко.

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет;

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тымчик;

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко;

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга.

С кем сыграет "Динамо"

В рамках турецкого этапа подготовки к сезону "Динамо" сыграет десять товарищеских матчей.

  • "Балканы" (Косова)
  • "Легия" (Польша)
  • "Пахтакор" (Узбекистан)
  • "Левски" (Болгария)
  • "Лиепая" (Латвия)
  • "Шкендия" (Северная Македония)
  • "РФШ" (Латвия)
  • "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
  • "Петрокуб" (Молдова)
  • "Шериф" (Молдова)

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

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Турция
футбол
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тренировки

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