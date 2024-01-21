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Динамо вирушило не тренувальний збір — відомий список гравців

21 січня 2024 21:47
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Агабекян Карен
редактор
Динамо вирушило не тренувальний збір — відомий список гравців
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" в Україні завершило перший етап підготовки до весняної частини сезону УПЛ. Після нього команда вирушила на другий збір до Туреччини.

На тренувальний збір вирушило 29 футболістів, повідомила пресслужба "Динамо".

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Динамо Київ
Склад "Динамо" на збір у Туреччині. Фото: "Динамо" Київ

Склад "Динамо" на зборі

Серед 29 футболістів знайшлося місце для Андрія Ярмоленка, який тренується в індивідуальному режимі.

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Міхавко, Попов, Сирота, Тимчик;

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга.

З ким зіграє "Динамо"

У рамках турецького етапу підготовки до сезону "Динамо" зіграє десять товариських матчів.

  • "Балкани" (Косова)
  • "Легія" (Польща)
  • "Пахтакор" (Узбекистан)
  • "Левськи" (Болгарія)
  • "Лієпая" (Латвія)
  • "Шкендія" (Північна Македонія)
  • "РФШ" (Латвія)
  • "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
  • "Петрокуб" (Молдова)
  • "Шериф" (Молдова)

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Туреччина
футбол
Динамо
УПЛ
тренування

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