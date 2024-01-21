Динамо вирушило не тренувальний збір — відомий список гравців

Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в Україні завершило перший етап підготовки до весняної частини сезону УПЛ. Після нього команда вирушила на другий збір до Туреччини.

На тренувальний збір вирушило 29 футболістів, повідомила пресслужба "Динамо".

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Склад "Динамо" на збір у Туреччині. Фото: "Динамо" Київ

Склад "Динамо" на зборі

Серед 29 футболістів знайшлося місце для Андрія Ярмоленка, який тренується в індивідуальному режимі.

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Міхавко, Попов, Сирота, Тимчик;

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга.

З ким зіграє "Динамо"

У рамках турецького етапу підготовки до сезону "Динамо" зіграє десять товариських матчів.

"Балкани" (Косова)

"Легія" (Польща)

"Пахтакор" (Узбекистан)

"Левськи" (Болгарія)

"Лієпая" (Латвія)

"Шкендія" (Північна Македонія)

"РФШ" (Латвія)

"Динамо" (Тбілісі, Грузія)

"Петрокуб" (Молдова)

"Шериф" (Молдова)

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