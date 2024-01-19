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Легіонер Динамо перейшов у відомий нідерландський клуб

19 січня 2024 13:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легіонер Динамо перейшов у відомий нідерландський клуб
Джастін Лонвейк з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" домовилося про трансфер одного з легіонерів клубу. Джастін Лонвейк проведе другу половину цього сезону в чемпіонаті Нідерландів.

Лонвейк перейшов у "Фортуну" із Сіттарда, повідомляє офіційний Telegram-аккаунт "Динамо".

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"Динамо" знайшло новий клуб футболістові, який відмовляється грати в Україні. "Фортуна" із Сіттарда посилила склад 24-річним нідерландським півзахисником Джастіном Лонвейком.

Джастін Лонвейк
Джастін Лонвейк під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Умови трансферу

Півзахисник став футболістом "Динамо" у вересні 2022 року. Український клуб заплатив за Джастіна Лонвейка датському "Віборгу" 800 тисяч євро. Нідерландський футболіст провів у складі "біло-синіх" 18 матчів, у яких забив гол та зробив результативну передачу.

Влітку 2023 року Лонвейк попросив відпустити його до чемпіонату з іншої країни, оскільки Джастін не відчував себе у безпеці в Україні. Першу половину цього сезону він провів в "Андерлехті", де не став футболістом основного складу. Хавбек вийшов на поле лише три рази та відіграв загалом 40 хвилин.

"Фортуна" із Сіттарда орендувала Лонвейка до кінця сезону. Його контракт із "Динамо" діє до 2027 року.

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Джастін Лонвейк

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