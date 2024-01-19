Легионер Динамо перешел в известный нидерландский клуб

Джастин Лонвейк с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" договорилось о трансфере одного из легионеров клуба. Джастин Лонвейк проведет вторую половину текущего сезона в чемпионате Нидерландов.

Лонвейк перешел в "Фортуну" из Ситтарда, сообщает официальный Telegram-аккаунт "Динамо".

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Джастин Лонвейк во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Условия трансфера

Полузащитник стал футболистом "Динамо" в сентябре 2022 года. Украинский клуб заплатил за Джастина Лонвейка датскому "Виборгу" 800 тысяч евро. Нидерландский футболист провел в составе "бело-синих" 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Летом 2023 года Лонвейк попросил отпустить его в чемпионат из другой страны, поскольку Джастин не чувствовал себя в безопасности в Украине. Первую половину нынешнего сезона он провел в "Андерлехте", где не стал футболистом основного состава. Хавбек вышел на поле всего три раза и отыграл в общей сложности 40 минут.

"Фортуна" из Ситтарда арендовала Лонвейка до конца сезона. Его контракт с "Динамо" действует до 2027 года.

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