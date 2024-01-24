Шовковський зробив зміну в Динамо, яка допоможе у боротьбі за титул

Шовковський привітав Бражка із днем народження. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський готує команду до другого кола чемпіонату України сезону 2023/2024. При цьому наставнику "біло-сині" ще жодного разу не програвали.

Колишній футболіст "Динамо" Віталій Косовський пояснив, що новий тренер змінив у команді, повідомляє "Український футбол".

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Олександр Шовковський очолив "Динамо" у листопаді минулого року після відставки Мірчі Луческу. За нового наставника "біло-сині" виграли чотири матчі поспіль із загальним рахунком 10:2. Це дозволило київській команді піднятися на п'яте місце у турнірній таблиці, а сам тренер уклав контракт із клубом на постійній основі.

Олександр Шовковський спостерігає за тренуванням "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що Шовковський зробив у "Динамо"

Віталій Косовський зазначив, що гра "біло-синіх" змінилася на краще після того, як Олександр Шовковський очолив столичну команду. Це відбивається і на результатах "Динамо", і на зростанні інтересу до матчів "біло-синіх".

Наразі Шовковський отримав час на роботу з командою під час паузи у сезоні. Це дозволить йому ще сильніше змінити "Динамо". На думку Косовського, новий тренер уже вніс важливу корективу до столичної команди.

"У другому колі ми побачимо зовсім іншу гру "Динамо". Де зараз позитивних моментів. Мені розповіли, що в роздягальні команди покращився психологічний стан", — пояснив Віталій Косовський.

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