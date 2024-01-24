Шовковський ввів в Динамо те, чого не було за Луческу — інсайд із команди
У рамках підготовки до другої частини цього сезону київське "Динамо" проводить підготовку у Туреччині. Команда проведе одразу десять товариських матчів.
Захисник Денис Попов в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про нововведення тренерського штабу та підготовку до матчів через ігрову практику.
Футболісти столичної команди вже понад тиждень тренуються на зборах після тривалої зимової відпустки. Команда працює на комфортних полях у Туреччині. Гравці задоволені вибором суперників та змінами у тренуваннях.
Шовковський приймає важливі рішення
Перші дні на кожному зборі команда займається пробіжками та фізичними вправами у тренажерному залі. При цьому Денис Попов заявив, що вже помітно зміни, які проводить Олександр Шовковський.
Одним із таких рішень стало запрошення до команди колишнього захисника "Динамо" та збірної України Сергія Федорова. Раніше він працював у юнацькому та молодіжному складі "біло-синіх", так що чудово знає можливості більшості гравців нинішнього складу.
"У нього великий досвід, який Федоров прагне передати команді. Він багато нам підказує. І це тільки початок. Захисники в будь-якому випадку будуть у виграші від його приходу", — розповів Денис Попов.
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