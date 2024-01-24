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Шовковський ввів в Динамо те, чого не було за Луческу — інсайд із команди

24 січня 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський ввів в Динамо те, чого не було за Луческу — інсайд із команди
Олександр Шовковський пояснює команді тактику. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до другої частини цього сезону київське "Динамо" проводить підготовку у Туреччині. Команда проведе одразу десять товариських матчів.

Захисник Денис Попов в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про нововведення тренерського штабу та підготовку до матчів через ігрову практику.

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Футболісти столичної команди вже понад тиждень тренуються на зборах після тривалої зимової відпустки. Команда працює на комфортних полях у Туреччині. Гравці задоволені вибором суперників та змінами у тренуваннях.

Денис Попов
Денис Попов під час пробіжки. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський приймає важливі рішення

Перші дні на кожному зборі команда займається пробіжками та фізичними вправами у тренажерному залі. При цьому Денис Попов заявив, що вже помітно зміни, які проводить Олександр Шовковський.

Сергій Федоров
Сергій Федоров проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Одним із таких рішень стало запрошення до команди колишнього захисника "Динамо" та збірної України Сергія Федорова. Раніше він працював у юнацькому та молодіжному складі "біло-синіх", так що чудово знає можливості більшості гравців нинішнього складу.

"У нього великий досвід, який Федоров прагне передати команді. Він багато нам підказує. І це тільки початок. Захисники в будь-якому випадку будуть у виграші від його приходу", — розповів Денис Попов.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення. 

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"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

спорт
футбол
Динамо
Денис Попов
Олександр Шовковський

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