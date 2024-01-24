Шовковський ввів в Динамо те, чого не було за Луческу — інсайд із команди

Олександр Шовковський пояснює команді тактику. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках підготовки до другої частини цього сезону київське "Динамо" проводить підготовку у Туреччині. Команда проведе одразу десять товариських матчів.

Захисник Денис Попов в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про нововведення тренерського штабу та підготовку до матчів через ігрову практику.

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Денис Попов під час пробіжки. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський приймає важливі рішення

Перші дні на кожному зборі команда займається пробіжками та фізичними вправами у тренажерному залі. При цьому Денис Попов заявив, що вже помітно зміни, які проводить Олександр Шовковський.

Сергій Федоров проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Одним із таких рішень стало запрошення до команди колишнього захисника "Динамо" та збірної України Сергія Федорова. Раніше він працював у юнацькому та молодіжному складі "біло-синіх", так що чудово знає можливості більшості гравців нинішнього складу.

"У нього великий досвід, який Федоров прагне передати команді. Він багато нам підказує. І це тільки початок. Захисники в будь-якому випадку будуть у виграші від його приходу", — розповів Денис Попов.

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