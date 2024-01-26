Барселона уволит Хави и уже выбрала нового тренера

Хави Эрнандес нервничает во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Серия неудачных результатов "Барселоны" в последних матчах привела к тому, что руководство клуба начало искать нового главного тренера. Кредит доверия Хави Эрнандеса оказался исчерпан.

В "Барселоне" уже ведут переговоры с молодым специалистом, который прекрасно знаком со структурой клуба, сообщает Cadena SER.

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"Барселона" почти потеряла шансы завершить нынешний сезон с трофеем. Каталонская команда выбыла из Кубка Испании после поражения от "Атлетика" (2:4). В испанской Ла Лиге "сине-гранатовые" отстают от лидера на восемь очков. "Барса" пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, но не входит в список главных претендентов на победу в этом турнире.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта (в центре). Фото: REUTERS/Vincent West

Практически в каждом матче игра "сине-гранатовых" подвергается серьезной критике со стороны журналистов и болельщиков. Это сопровождается слухами о том, что между тренерским штабом команды и игроками начались раздоры. На фоне общего кризиса руководство клуба приняло решение о смене тренера.

Кто возглавит "Барселону"

Хави Эрнандесу дадут доработать до конца сезона, поскольку он вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Однако летом "сине-гранатовых" возглавит другой специалист. Слухи связывали "Барсу" с Мичелом Санчесом из "Жироны" и Хаби Алонсо из немецкого "Байера", однако президент клуба Жоан Лапорта решил сделать ставку на специалиста из системы "блаугранас".

Тьяго Мотта в "Болонье". Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

"Барселона" уже ведет переговоры со своим бывшим игроком Тьяго Моттой, который в качестве тренера в этом сезоне поднял скромную "Болонью" на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Рафа Маркес тренирует "Барселону Б". Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Однако если не удастся договориться с этим специалистом, то каталонскую команду возглавит другой бывший футболист клуба. Речь идет про мексиканца Рафу Маркеса, который с июля 2022-го тренирует "Барселону Б".

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