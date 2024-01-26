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Барселона звільнить Хаві та вже обрала нового тренера

26 січня 2024 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона звільнить Хаві та вже обрала нового тренера
Хаві Ернандес нервує під час матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Серія невдалих результатів "Барселони" в останніх матчах призвела до того, що керівництво клубу почало шукати нового головного тренера. Кредит довіри Хаві Ернандеса виявився вичерпаним.

У "Барселоні" вже ведуть переговори з молодим фахівцем, який чудово знайомий зі структурою клубу, повідомляє Cadena SER.

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"Барселона" майже втратила шанси завершити нинішній сезон із трофеєм. Каталонська команда вибула з Кубка Іспанії після поразки від "Атлетіка" (2:4). В іспанській Ла-Лізі "синьо-гранатові" відстають від лідера на вісім очок. "Барса" пробилася до плей-офф Ліги чемпіонів, але не входить до списку головних претендентів на перемогу в цьому турнірі.

Жоан Лапорта
Президент "Барселони" Жоан Лапорт (у центрі). Фото: REUTERS/Vincent West

Практично в кожному матчі гра "синьо-гранатових" піддається серйозній критиці з боку журналістів та вболівальників. Це супроводжується чутками про те, що між тренерським штабом команди та гравцями почалися розбрати. На тлі загальної кризи керівництво клубу ухвалило рішення про зміну тренера.

Хто очолить "Барселону"

Хаві Ернандесу дадуть доопрацювати до кінця сезону, оскільки він вивів команду до плей-офф Ліги чемпіонів. Проте влітку "синьо-гранатових" очолить інший фахівець. Чутки пов'язували "Барсу" з Мічелом Санчесом із "Жирони" та Хабі Алонсо з німецького "Баєра", проте президент клубу Жоан Лапорта вирішив зробити ставку на фахівця із системи "блаугранас".

Тьяго Мотта
Тьяго Мотта у "Болоньї". Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

"Барселона" вже веде переговори зі своїм колишнім гравцем Тьяго Моттою, який як тренер цього сезону підняв скромну "Болонью" на сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А.

Рафа Маркес
Рафа Маркес тренує "Барселону Б". Фото: instagram.com/rafamarquez.a/

Однак, якщо не вдасться домовитися з цим фахівцем, то каталонську команду очолить інший колишній футболіст клубу. Йдеться про мексиканця Рафу Маркеса, який з липня 2022-го тренує "Барселону Б".

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спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
тренер

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