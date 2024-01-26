Трубін піде з Бенфіки влітку — де гратиме українець

Футболісти "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін проведе у "Бенфіці" лише один сезон. Вже за пів року португальський клуб продасть молодого футболіста.

Трубіним цікавляться представники чотирьох європейських чемпіонатів та кілька команд із Саудівської Аравії, повідомляє O Jogo.

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"Бенфіка" придбала 22-річного українського голкіпера лише у серпні 2023 року. За короткий час Анатолій Трубін виграв конкуренцію за місце в основному складі двох конкурентів і став одним з лідерів "орлів".

Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубіна з "Бенфіки"

Впевнена гра воротаря за португальський клуб зробила його трансферною метою кількох відомих команд. Вже влітку Анатолій Трубін матиме вибір, де продовжити кар'єру. Ним активно цікавляться італійські "Лаціо" та "Інтер", мюнхенська "Баварія", мадридський "Атлетіко", англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", а також кілька клубів із Саудівської Аравії.

"Бенфіка" готова продати воротаря та розраховує заробити на його трансфері великі гроші. Португальці заплатили за Трубіна десять мільйонів євро і готові його відпустити щонайменше за тридцять мільйонів. Керівництво "орлів" чекає на пропозиції щодо голкіпера.

У сезоні 2023/2024 Анатолій Трубін зіграв за "Бенфіку" 23 матчі у всіх турнірах. Його контракт із клубом чинний до літа 2028 року.

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