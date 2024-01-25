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Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії

25 січня 2024 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін поділився думкою про вдалу гру партнерів із національної команди. Вихованець "Шахтаря" розкрив секрет успіху Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Трубін сподівається виграти титул у складі збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес в Україні".

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Уболівальники португальської "Бенфіки" швидко прийняли Анатолія Трубіна, який у перший же сезон у складі "орлів" став одним із лідерів команди. Він вважає, що нинішнє молоде покоління українських футболістів готове проявити себе у європейських клубах.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Успіхи Довбика та Циганкова у "Жироні"

Трубін зізнався, що намагається стежити за матчами всіх партнерів зі збірної України. Він зазначив, що все більше молодих гравців прагнуть якнайшвидше покинути УПЛ, щоб спробувати заграти в європейських командах. І у багатьох футболістів це виходить.

Голкіпер збірної України не здивований, що Віктор Циганков і Артем Довбик швидко освоїлися в іспанській "Жироні". Трубін вважає, що вони були повністю готові до цього виклику і поставили собі чітку мету, до якої впевнено йшли.

"Вони обоє мають риси сильних європейських гравців. У Віті потужний футбольний інтелект, а Артем за останні роки став справжньою "гольовою машиною". У них з'явилася впевненість у власних силах. Разом із талантом та працьовитістю це привело їх на той рівень, де вони зараз знаходяться", — розповів Анатолій Трубін.

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спорт
футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Бенфіка
Анатолій Трубін
Жирона

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