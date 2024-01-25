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Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании

25 января 2024 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин поделился мнением об удачной игре партнеров по национальной команде. Воспитанник "Шахтера" раскрыл секрет успеха Артема Довбика и Виктора Цыганкова. 

Трубин надеется выиграть титул в составе сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Болельщики португальской "Бенфики" быстро приняли Анатолия Трубина, который в первый же сезон в составе "орлов" стал одним из лидеров команды. Он считает, что нынешнее молодое поколение украинских футболистов готово проявить себя в европейских клубах. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Успехи Довбика и Цыганкова в "Жироне" 

Трубин признался, что старается следить за матчами всех партнеров по сборной Украины. Он отметил, что все больше молодых игроков стремятся как можно быстрее покинуть УПЛ, чтобы попробовать заиграть в европейских командах. И у многих футболистов это получается. 

Голкипер сборной Украины не удивлен тому, что Виктор Цыганков и Артем Довбик быстро освоились в испанской "Жироне". Трубин считает, что они были полностью готовы к этому вызову и поставили перед собой четкую цель, к которой уверенно шли. 

"Они оба обладают качествами сильных европейских игроков. У Вити мощный футбольный интеллект, а Артем за последние годы стал настоящей "голевой машиной". У них появилась уверенность в собственных силах. Вместе с талантом и трудолюбием это привело их на тот уровень, где они сейчас находятся", — рассказал Анатолий Трубин. 

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спорт
футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Бенфика
Анатолий Трубин
Жирона

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