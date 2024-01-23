Защитник Динамо находится на просмотре в Шахтере

Лацабидзе в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" изучает целесообразность усиления состава защитником, права на которого принадлежат "Динамо". Лука Лацабидзе может подписать контракт с "горняками".

Воспитанник "Динамо" (Тбилиси) тренируется в составе "Шахтера", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Террикон".

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Главный тренер "горняков" Марино Пушич подтвердил, что на просмотре в клубе находятся несколько молодых футболистов. Одним из них является 19-летний Лука Лацабидзе из тбилисского "Динамо".

Лука Лацабидзе в "Динамо". Фото: instagram.com/fcdinamotbilisi/

Что известно о Лацабидзе

Молодой футболист способен сыграть слева и справа в центре обороны. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 150 тысяч евро. Марино Пушич доволен игрой защитника на сборах команды.

Следующий контрольный спарринг "горняков" запланирован на 25 января. Соперником украинской команды станет "Лех" из Польши. Наставник "Шахтера" проверит в этом противостояние несколько молодых футболистов, включая Цуканова, Очеретько и Лацабидзе.

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