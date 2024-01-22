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Шахтер намерен подписать футболиста топовой европейской сборной — это дорогой игрок

22 января 2024 21:56
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер намерен подписать футболиста топовой европейской сборной — это дорогой игрок
Мартин Батурина. Фото: Matija Habljak/PIXSELL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" шокировал трансфером бразильца Кевина за 15 млн евро. Однако, не успело пройти и недели, как "горняки" могут побить этот январский трансферный рекорд.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб может подписать футболиста сборной Хорватии.

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Отметим, что в текущем чемпионате Украины клуб идет на четвертой позиции, хоть и имеет три очка отставания от "Кривбасса" и "Днепра-1", но у них два матча в запасе.

"Шахтеру" интересен новый Модрич

По информации источника, "горняки" заинтересованы в 20-летнем хорватском атакующем полузащитнике загребского "Динамо" Мартине Батурине.

Хорват, которого называют новым Модричем, является основным полузащитником своего клуба и привлекался к матчам за национальную сборную Хорватии.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 18 млн евро. Вероятно, за Батурина придется выплатить 25-30 млн евро.

В текущем сезоне Батурина провел 26 матчей, в которых он забил два гола и сделал две голевые передачи.

Отметим, что в топовых европейских чемпионатах также очень много претендентов на хорватского футболиста.

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

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